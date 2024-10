Por volta das 19h30min da noite de quinta-feira 17/10 a equipe do corpo de bombeiros de Bandeirantes foram até a cidade de Andirá em um grave acidente na BR 369 no km 31+800mts antiga praça de pedágio entre Andirá e Cambará.

Segundo informações um Fiat uno de cor branca com 2 passageiros bateu fortemente na construção da antiga praça de pedágio de cobrança de pedágio, informações ainda dão conta de que as vítimas estavam voltando do trabalho.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, a Defesa Civil, Polícia Militar, SAMU, PRF, EPR e IML estiveram no local, infelizmente os ocupantes do Fiat Uno já estavam mortos quando a equipe chegou ao local.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DBQ275zunDV/?igsh=MWRhdnEwb3o2djBuYw==

Fotos da Defesa civil de Andirá PR