Terminam nesta sexta-feira (6), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O prazo para se inscrever no exame se encerra às 23h59 (horário de Brasília). Os candidatos devem se inscrever exclusivamente na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por todas as etapas das provas.

Apesar das inscrições terminarem hoje, o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 11 de junho. De acordo com o Inep, as provas objetivas serão realizadas no dia 9 de novembro. Já a prova de redação será no dia 16 de novembro. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense.

O Enem 2025 mantém o formato de quatro provas objetivas (com 45 questões cada) e uma redação. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol) e o Enem terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, com provas com 5 horas de duração, o exame nacional avaliará os conhecimentos de química, física e biologia e matemática.

Enem é porta de entrada para o ensino superior

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas usam a nota do Enem para selecionar estudantes. Além disso, os resultados individuais da prova também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições privadas. E ainda em universidades portuguesas que possuem convênio com o Inep.

Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos não pagarão a taxa de inscrição. A medida pretende estimular a participação desse público no Enem e facilitar o processo de inscrição. (*Com informações da Agência Brasil).