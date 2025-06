Uma criança, de pouco mias de 2 anos, morreu após ser atropelada no estacionamento de um mercado, na cidade de Medianeira, no oeste do Paraná. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira (5) e o menino chegou a ser resgatado com vida. Entretanto, alguns instantes após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o pequeno Cesar Daniel não resistiu.

A criança foi atropelada no estacionamento de um mercado localizado na Rua Argentina, no bairro Cidade Alta. Uma equipe do Siate foi acionada por volta das 18h20 e encaminhou o menino para uma UPA, porém, o garoto morreu assim que deu entrada no centro médico.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve na unidade de saúde e encontrou os responsáveis pela criança e o motorista que atropelou o menino. O condutor do veículo foi identificado e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento.

Não foram repassados detalhes de como aconteceu o acidente. As autoridades irão investigar o caso e apurar as responsabilidades dos envolvidos.

Mãe de criança atropelada em mercado lamenta: “Cheio de vida”

A mãe de Cesar Daniel utilizou as redes sociais para informar sobre a morte do filho. A jovem, de 21 anos, compartilhou várias fotos do único filho e deixou uma mensagem de despedida.

“Fica com Deus meu amor ,mamãe te ama muito meu filho, você era tão sorridente, cheio de vida meu princeso”, escreveu a moça.

Até a publicação desta matéria não foram repassados detalhes sobre as cerimônias de despedida da criança.