Os Colégios da Polícia Militar do Paraná estão com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso em 2026. O prazo para se candidatar vai até 6 de outubro de 2025. Conforme o edital, são 1.030 vagas no total, sendo 720 para o Ensino Fundamental e 310 para o Ensino Médio.

O processo seletivo oferece vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e para a 1ª série do Ensino Médio. Do total de vagas, 50% são preferenciais, destinadas a filhos ou dependentes legais de militares estaduais da ativa, da reserva remunerada ou reformados do Paraná. Além disso, 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.

Em Curitiba, são 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 90 para a 1ª série do Ensino Médio. Londrina terá 90 vagas no Fundamental e 30 no Médio, enquanto Cornélio Procópio abre 90 no 6º ano, 30 no Ensino Médio e outras 24 no Ensino Médio Profissional.

Já em Maringá, serão 150 vagas para o Fundamental e 40 para o Médio. Em Foz do Iguaçu, a oferta é de 90 para o 6º ano e 40 para o Médio, e em Pato Branco, 120 para o Fundamental e 20 para o Médio. Por fim, União da Vitória terá 60 vagas para o 6º ano e 36 para o Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O formulário exige o envio de documentos digitais, incluindo RG, CPF, declaração escolar e fotografia atualizada. A taxa é de R$ 95 e pode ser paga via PIX ou boleto bancário até 6 de outubro. Há possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico, com pedido realizado dentro do período previsto em edital .

QUEM PODE PARTICIPAR– Para o 6º ano do Ensino Fundamental, podem se inscrever estudantes que estejam cursando o 5º ano em 2025 e tenham nascido entre 2013 e 2016. Para a 1ª série do Ensino Médio, alunos que estejam no 9º ano em 2025 e tenham nascido entre 2009 e 2012.

CRONOGRAMA – A prova objetiva será aplicada simultaneamente em 30 de novembro em cada cidade que possui a unidade de ensino. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História.

O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia da prova, a partir das 18h. O resultado com a lista de aprovados está previsto para 16 de dezembro, e as matrículas ocorrerão em dezembro, conforme cronograma oficial.

Mais informações, incluindo conteúdo programático e regras detalhadas, estão disponíveis no edital do processo classificatório no site cpmpr.processoclassificatoriocpm.com.br