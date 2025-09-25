Na manhã de quarta-feira, 24 de setembro, a Direção de Atenção Primária de Jacarezinho promoveu uma capacitação técnica voltada ao tratamento de úlceras. O curso foi ministrado pelo Dr. Ricardo Castanho, diretor do Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), profissional com atuação reconhecida na área da saúde e responsável pela criação do projeto de extensão em feridas que originou o ambulatório especializado da universidade.

O evento reuniu auxiliares, técnicos e enfermeiros da rede municipal, com foco na atualização de práticas clínicas relacionadas à identificação, cuidado e tratamento de lesões cutâneas. Foram abordadas técnicas atuais e o uso de materiais específicos, com base em protocolos vigentes.

A iniciativa integra o calendário de capacitações da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de qualificar os profissionais da atenção básica e aprimorar os procedimentos adotados nos serviços públicos de saúde. Novas formações estão previstas para os próximos meses.