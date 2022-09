Escutar esta notícia Escutar esta notícia

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, descreve a previsão.

O alerta é válido para todo o Paraná, incluindo a região metropolitana de Curitiba.

De acordo com o Simepar, áreas de instabilidades vindas do Paraguai atuam com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões da metade sul do estado. No sul do estado, próximo à divisa com Santa Catarina, os acumulados já chegam próximo dos 40 mm.