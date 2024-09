No Paraná, a pequena cidade de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tem pouco mais de 30 mil habitantes e vai receber a instalação de uma fábrica de cimento e outra de calcário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). As fábricas somam cerca de R$ 3 bilhões em investimentos no Paraná. Os detalhes do projeto foram tratados durante uma reunião entre representantes da empresa com o governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta semana.

“É mais um importante investimento que ajuda a consolidar o bom momento econômico do Paraná, com o PIB crescendo o dobro da média nacional e que está entre os maiores geradores de empregos do País”, afirmou. “Criamos um bom ambiente no Estado para ajudar atrair empreendimentos como este, que vai gerar muitos empregos para Itaperuçu e municípios do entorno”.

O maior volume de recursos – aproximadamente R$ 2,8 bilhões – será aplicado na fábrica de cimentos. A área aproximada da indústria de cimento terá 150 hectares, com outros 70 hectares de área de mineração, o que fará dela uma das maiores do segmento no Brasil. As fábricas deverão empregar equipamentos de alta tecnologia, com possibilidade de expansão futura e reservas superiores a 80 anos de matéria-prima.

O empreendimento será implantado na área rural de Itaperuçu, município que tem vocação para a indústria mineradora e recebeu, recentemente, um outro investimento de R$ 145 milhões da Votorantim.

Neste momento, o projeto está na etapa de obtenção das licenças ambientais junto ao Instituto Água e Terra (IAT) e a estimativa é de que as obras sejam iniciadas em 2025, com apoio do Governo do Estado.

Entre os benefícios que podem ser concedidos ao projeto está a concessão de incentivos fiscais por meio do programa Paraná Competitivo. A iniciativa prevê, por exemplo, a extensão de prazos de pagamento do ICMS e a possível redução de alíquotas a empresas e indústrias de diferentes setores que queiram investir no Estado, tendo como consequência a geração de mais empregos e renda à população, bem como o aumento da arrecadação estadual.