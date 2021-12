Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho, através do departamento municipal de Trânsito, concluiu a implantação e melhorias da sinalização horizontal no bairro Dom Pedro Filipak.

A medida atende a reivindicação de moradores e garante maior segurança ao trânsito do bairro, principalmente a pedestres.

Durante todo 2021 foram diversas ações como esta realizadas pelo departamento de Trânsito em vários bairros, com implantação de sinalizações horizontais, verticais e outras melhorias no intuito de melhorar a segurança e o tráfego de veículos e pedestres.