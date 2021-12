Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Atenção beneficiários do Comida Boa, segue a lista de estabelecimentos credenciados de Jacarezinho onde é possível fazer compras com o cartão oferecido pelo programa.

Lembrando que não é permitido utilizar o cartão para comprar bebidas ou cigarros, devendo a aplicação do benefício para o uso exclusivo destinado a a compra de alimentos.