A Prefeitura Municipal de Jacarezinho informa que foram iniciados os trabalhos para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) – PORTARIA Nº 3838/2025 – instrumento fundamental previsto na Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

O plano tem como objetivo planejar o futuro da cidade com foco em transporte, acessibilidade, segurança viária e qualidade de vida, orientando as ações do poder público para o desenvolvimento urbano sustentável.

A construção do PMMU será feita com base em estudos técnicos e ampla participação popular, garantindo que as necessidades e prioridades da população sejam ouvidas e consideradas em cada etapa.

Nesta quarta-feira, 01 de outubro, foi realizada a primeira reunião com a Equipe Técnica Municipal, marcando oficialmente o início das atividades. As próximas fases envolverão reuniões temáticas, audiências públicas e consultas abertas à comunidade, para que todos possam contribuir com ideias e sugestões.

O plano prevê ações estratégicas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, otimização do trânsito e transporte coletivo, ampliação da acessibilidade e promoção da sustentabilidade, além da utilização de tecnologia, conectividade e automação para tornar a gestão da mobilidade mais eficiente e reduzir desperdícios de recursos públicos.

A participação da população é essencial para construirmos juntos uma Jacarezinho mais acessível, inclusiva e inteligente.

Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura e participe ativamente desse processo que vai transformar a mobilidade e o futuro da nossa cidade.