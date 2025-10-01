Uma onça-parda fêmea, com menos de um ano, está em tratamento no Hospital Veterinário da UniFil (HV-UniFil), em Londrina, após ser resgatada em uma propriedade rural de Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. O animal foi capturado na tarde de terça-feira (30) por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) de Cornélio Procópio, com apoio da médica-veterinária Daniela Martina, especialista em fauna silvestre e coordenadora do HV.

Segundo informações, a onça foi vista sobre o telhado de uma residência. O dono do sítio conseguiu contê-la em um espaço cercado, após derrubá-la com o uso de um laço. A equipe do HV-UniFil foi acionada pelo veterinário Pedro Camargo, responsável pela área de fauna do IAT em Curitiba. Após sedação com dardo tranquilizante, o felino foi transportado para Londrina. O produtor relatou que o animal vinha atacando pequenos bichos criados na propriedade.

Estado de saúde

De acordo com a veterinária Daniela Martina, a onça chegou debilitada ao hospital.

“O animal estava magro, machucado e vai precisar de alguns dias para se recuperar”, explicou.

Nos primeiros atendimentos, foram administrados soro, antibióticos e anti-inflamatórios. O felino ainda passará por exames de imagem, como raio X e ultrassom, além de análises laboratoriais. A previsão é que o tratamento dure cerca de uma semana.

Após a reabilitação, a soltura na natureza será definida pelo IAT, que indicará o local adequado e seguro para a reintegração do animal ao habitat natural.

Orientação à população

O veterinário Pedro Camargo, que atua na área de operações com felinos do IAT, reforça a importância de acionar os órgãos competentes em casos semelhantes:

“É fundamental chamar profissionais capacitados para o manejo de animais silvestres. Assim, garantimos segurança durante o resgate e também orientamos a comunidade sobre os procedimentos corretos.”

Participaram da captura os técnicos Cícero Fonseca, Claudionor Galego e João Sevilha Garcia, do IAT de Cornélio Procópio.