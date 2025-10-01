A Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da administração do Cemitério Municipal São João Batista, anunciou nesta semana o cronograma oficial de atividades e orientações para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. As medidas visam garantir organização, segurança e respeito durante as homenagens aos entes queridos.

Reformas em jazigos

– Estão autorizadas até o dia 24 de outubro de 2025.

– Obras iniciadas antes dessa data devem ser concluídas até o dia 24.

– Após essa data, não será permitido o prosseguimento de reformas no local.

Limpeza dos jazigos

– Permitida até o dia 31 de outubro de 2025.

– No dia 1º de novembro, apenas as equipes do cemitério realizarão os últimos ajustes e pintura. Familiares não poderão realizar limpeza nesse dia.

Comércio ambulante

– Autorizado entre os dias 14 e 30 de outubro de 2025.

– Interessados devem procurar o Departamento de Arrecadação para regularização e pagamento da taxa municipal.

– É obrigatório que os comerciantes realizem a limpeza do espaço utilizado após o encerramento das atividades.

Segundo a administração, o objetivo é assegurar que o Cemitério São João Batista esteja devidamente preparado para receber a população com tranquilidade e respeito durante as visitas e homenagens.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato diretamente com a Prefeitura de Jacarezinho ou com a administração do cemitério.