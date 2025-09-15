Jacarezinho viveu nesta segunda-feira (15) um momento histórico com a inauguração da Escola Municipal do Campo Maria Elídia, localizada no Assentamento Companheiro Keno, que também atenderá crianças do Acampamento Valmir Motta de Oliveira. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias, professores, famílias e alunos, que iniciaram as atividades letivas no novo espaço.

O evento foi marcado por emoção e simbolismo. Logo na abertura, os “Sem Terrinhas” realizaram uma mística cultural, reforçando a identidade e a luta pela educação no campo. A escola, mais do que um prédio, representa a conquista de um direito e a realização de um sonho coletivo que atravessou gerações.

A trajetória da obra foi longa. Iniciada em 2015, enfrentou sucessivas paralisações e só foi concluída graças ao compromisso da atual gestão, liderada pelo prefeito Marcelo Palhares, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Ao todo, foram investidos mais de R$ 337 mil, além da contrapartida do município, garantindo instalações elétricas, hidrossanitárias, revestimentos, pintura, muros e toda a estrutura necessária para o funcionamento.

Durante a solenidade, o prefeito Marcelo Palhares destacou a importância do momento. “Estamos entregando muito mais do que uma escola. Estamos entregando dignidade, respeito e a certeza de que a educação é capaz de transformar realidades. Este é o resultado da força de uma comunidade que nunca desistiu”.

A secretária de Educação, Aline Roberta, também ressaltou a dimensão social da conquista. “Esta escola é fruto de resistência, união e luta. Hoje as crianças do campo podem estudar em sua própria comunidade, com estrutura adequada e sem precisar enfrentar longas distâncias ou preconceitos”.

A homenagem à história da comunidade foi outro ponto marcante da cerimônia. A escola recebeu o nome de Maria Elídia Gomes de Campos, a Dona Lídia, mulher simples, de origem camponesa, que apesar de ter aprendido apenas a assinar o próprio nome, foi incansável na defesa da terra e da educação. Seu legado agora se eterniza na nova instituição.

Participaram da solenidade o prefeito Marcelo Palhares, o vice-prefeito Antonio Neto, os vereadores Costa, Serginho e Vaguinho, a secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, Aline Roberta, o diretor de Educação, Rafael Barbosa, a chefe do NRE, Ana Maria Molini, além de lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais.

A Escola Municipal do Campo Maria Elídia é resultado de quase duas décadas de mobilização e simboliza a vitória da esperança sobre as dificuldades. Mais do que um espaço de ensino, representa a afirmação do direito à educação no campo e a valorização da memória de uma lutadora que acreditava que a escola era a chave para transformar vidas.