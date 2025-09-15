O laudo sobre a explosão na empresa Enaex, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi concluído depois de 19 dias, pela Polícia Científica do Paraná (PCIPR). O documento aponta que as baixas temperaturas registradas no dia do acidente, cerca de 3°C, podem ter sido determinantes para a explosão.

Segundo os peritos, o frio intenso favoreceu a solidificação do pentolite (mistura de TNT e nitropenta), utilizado no carregamento dos busters. Esse endurecimento teria levado ao choque do material contra as bases dos agitadores, resultando na detonação.

Mesmo diante da destruição total dos equipamentos e do ambiente adverso para coleta de vestígios, os especialistas conseguiram reunir evidências que reforçam a hipótese climática como um dos principais fatores do acidente. O perito oficial Jerry Gandin explica que foi um trabalho complexo.

“Nestes casos, a gente aplica o método RCA (Root Cause Analysis), para a determinação da causa raiz. Ou seja, verificamos vários elementos contributivos para o incidente, semelhante ao que acontece, por exemplo, na queda de um avião. Nestes acidentes, não temos apenas uma causa. Nem sempre é só uma falha humana ou do equipamento, mas há a contribuição do clima, do tempo, do equipamento e dos operadores, e tudo isso pode contribuir para a ocorrência do acidente”

Explosão na ENAEX: investigação ainda em andamento

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue em andamento com as investigações para apurar se houve alguma conduta dolosa ou culposa que possa ter contribuído para a explosão que vitimou os nove trabalhadores.

Devido a complexidade do caso e do grande volume de informações técnicas que ainda estão sendo analisadas, o inquérito será prorrogado por mais 30 dias.

Relembre o caso

A explosão na empresa Enaex Brasil, uma fábrica de explosivos localizada em Quatro Barras, assustou diversos moradores da Grande Curitiba na madrugada do dia 12 de agosto. A explosão na Enaex foi ouvida por moradores de Quatro Barras, Piraquara, Pinhais, Colombo, Bocaiúva do Sul e até em bairros de Curitiba.

A Enaex oferece produtos e serviços de explosivos para a indústria brasileira de mineração a céu aberto, subterrânea e construção civil. A unidade já foi alvo de uma outra explosão, com quatro mortos, no ano de 2004.