Na tarde desta segunda-feira (15), a Polícia Civil realizou a prisão de um homem de 29 anos, condenado por tráfico de drogas, em Santo Antônio da Platina (PR). A ação aconteceu no bairro Vila Ribeiro e resultou no cumprimento de uma pena de 6 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto.

Cumprimento do Mandado

De acordo com a Delegacia da Polícia Civil, os policiais localizaram o condenado em sua residência no bairro Vila Ribeiro. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após decisão judicial transitada em julgado.

Condenação e Pena

O homem foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com sentença definitiva fixando pena de quase 7 anos de prisão. Após ser detido, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde ficará à disposição da Justiça.

Repressão ao Tráfico na Região

A Polícia Civil reforça que ações como essa integram o trabalho de combate ao tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina e região, visando aumentar a segurança da população e reduzir a criminalidade ligada ao comércio ilícito de entorpecentes.