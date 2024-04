Está inaugurada a nova sede administrativa da ONG Bicharedo. O espaço, localizado no centro de Jacarezinho, é cedido pela prefeitura após passar por uma ampla reforma e readequações diversas. A cerimônia de inauguração aconteceu na tarde desta sexta-feira (26).

O novo espaço abrigará os trabalhos administrativos da ONG, que por sua vez realiza um amplo e reconhecido serviço de interesse público no cuidado a animais em situação de rua – lembrando, porém, que a sede administrativa não servirá como abrigo.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Marcelo Palhares elogiou o empenho de toda equipe da ONG, que atua de forma voluntária, e a importância deste trabalho para a sociedade.

“Não podemos fechar os olhos para a questão dos animais, e por uma série de questões legais, o município não consegue atuar de forma tão abrangente por si só, e daí a importância de termos parceiros como a ONG Bicharedo, que recebe subvenção e suporte da prefeitura para poder chegar onde o poder público não chega”, explica o prefeito.

Emocionada, a presidente da ONG, Suelen Silva, em sua fala agradeceu ao prefeito e vereadores que destinaram emendas pela conquista. “Para nós, que estamos tanto tempo nessa luta, essa sede administrativa é a realização de um sonho. Muito obrigado a cada um”.

CARRO

A cerimônia também ficou marcada pela entrega de um furgão 0km que será utilizado no transporte dos animais. O veículo chega por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado federal Stephanes Júnior no valor de R$ 100 mil.