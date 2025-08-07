Jacarezinho deu início a uma importante inovação na área da saúde, os testes com o serviço de telemedicina em duas unidades do município — na UBS do Jardim Panorama e no novo Pronto Atendimento Primário. A iniciativa coloca Jacarezinho entre os apenas 10% dos municípios brasileiros que oferecem esse tipo de atendimento, demonstrando o compromisso da gestão do prefeito Marcelo Palhares com a inovação e a melhoria contínua dos serviços públicos.

A tecnologia, regulamentada no Brasil desde 2022, permite que pacientes sejam atendidos por médicos de forma online, com segurança e agilidade. A expectativa, segundo o Ministério da Saúde, é que a telessaúde possa reduzir em até 30% o tempo de atendimento no SUS.

No modelo testado, o atendimento começa já na triagem com o uso do manguito – um dispositivo digital que mede pressão, temperatura e oximetria – enviando os dados diretamente ao médico remoto. O paciente é atendido em poucos minutos, de forma humanizada e eficaz, sem sair da unidade de saúde.

“O objetivo é oferecer uma ferramenta moderna que facilite o atendimento de casos leves e amplie o acesso à saúde pública”, explica o secretário de saúde Guilherme Davi, que acompanhou a fase inicial dos testes.

Caso seja aprovada pela comissão técnica, Jacarezinho será a única cidade da região a adotar a telemedicina de forma estruturada, reforçando seu protagonismo e compromisso com a inovação em benefício da população.