A Macrorregião Nordeste do Paraná contará com representantes no Conselho Estadual de Cultura do Paraná (CONSEC) indicados pela Secretaria de Estado da Cultura. Os municípios de Jacarezinho e Siqueira Campos foram escolhidos para ocupar a titularidade e suplência da cadeira reservada à região, reforçando o protagonismo que o Norte Pioneiro tem assumido no fortalecimento da gestão cultural no Paraná.

O diretor de cultura de Jacarezinho, James Rios, assumirá a titularidade da vaga, enquanto o secretário de cultura de Siqueira Campos, Flávio Mello, ocupará a suplência. A indicação reconhece os avanços conquistados por esses municípios, ao mesmo tempo em que valoriza o conjunto das cidades que integram a macrorregião e vêm desenvolvendo ações importantes no campo da cultura.

“Agradeço à Secretária de Cultura, Luciana Casagrande, pela confiança, e ao prefeito Marcelo Palhares e ao vice-prefeito Antonio Neto por todo apoio que têm dado ao fortalecimento das políticas públicas em Jacarezinho. É uma honra e uma grande responsabilidade representar uma macrorregião tão extensa e diversa, com municípios que são, cada um à sua maneira, referência em ações culturais. Nosso compromisso é garantir escuta, diálogo e articulação para que toda a região seja ouvida”, destacou James Rios, diretor de Cultura de Jacarezinho.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a indicação é reflexo do esforço conjunto de diversos gestores e artistas do Norte Pioneiro. “Nossa região vive um momento de afirmação cultural. Estamos assumindo um lugar de destaque, com ações estruturantes e um olhar comprometido com o futuro. É uma alegria ver Jacarezinho e Siqueira Campos representando essa macrorregião tão rica e diversa no Conselho Estadual de Cultura.”

O secretário de Cultura de Siqueira Campos, Flávio Mello, também ressaltou a importância do convite: “Fazer parte do CONSEC é uma honra e uma grande responsabilidade. Representar nossa região no Conselho Estadual de Cultura significa contribuir ativamente na construção de políticas públicas, na valorização dos territórios culturais e no fortalecimento da cultura paranaense. Agradeço à Secretária Estadual de Cultura, Luciana Casagrande Pereira, e ao Prefeito Luiz Henrique Germano pelo apoio constante e pela confiança”.

O município de Siqueira Campos também se destaca nessa composição, com a indicação do secretário municipal de Cultura, Flávio Mello, para a suplência da cadeira. A escolha foi celebrada pelo prefeito Luiz Henrique Germano, que ressaltou: “A indicação para conselheiro da cultura não poderia ter sido para outra pessoa senão Flávio Mello, alguém que vive intensamente a cultura. É um privilégio contar com Flávio como conselheiro estadual, o que demonstra que o município está no caminho certo.”

A participação ativa de representantes do Norte Pioneiro no Conselho Estadual reforça o papel estratégico da região na construção de políticas culturais democráticas, pluralistas e territorializadas, projetando ainda mais o potencial artístico e institucional do interior do Estado.