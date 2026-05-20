A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho anunciou uma ação especial de imunização contra a Influenza voltada aos moradores da área de abrangência da ESF Jardim São Luiz. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis contra complicações da gripe.

Data: 23 de maio de 2026

Horário: das 8h às 12h

Local: Unidade ESF Jardim São Luiz

A campanha terá como público-alvo:

– Crianças de 6 meses a 5 anos

– Idosos acima de 60 anos

Para receber a dose, é necessário apresentar documento