As oficinas culturais e esportivas ofertadas no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) retornaram às atividades a partir de segunda-feira, 7 de agosto. Atualmente, a UENP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, oferece 10 oficinas para a comunidade de Jacarezinho e região.

Retomam as atividades as oficinas de pintura e desenho, karatê e capoeira. As demais oficinas ofertadas no Parque seguem normalmente. O diretor de Cultura da UENP, James Rios, destaca a importância de oferecer essas oficinas para a população. “Jacarezinho é uma cidade muito cultural e a cultura acontece aqui de maneira muito orgânica. Então, proporcionar oficinas de diversas linguagens, capoeira, música, teatro, violão, percussão, balé, faz com que nós, gradativamente, tenhamos a possibilidade de formar plateia e público”, destaca.

Parte das oficinas realizadas no Parque Universitário são promovidas em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho. O diretor de Cultura do município, Vagner Luiz de Siqueira, comenta a parceria com a UENP. “Nós reconhecemos a necessidade e a importância na realização das oficinas como meio de educação, formação de novos artistas e futuros fazedores de arte e cultura”, afirma.

Mais de 250 alunos estão matriculados nas oficinas realizadas no Parque, que também se tornou referência para a prática de atividades físicas como corrida e caminhada em Jacarezinho. O local possui também uma pista para Mountain Bike e corrida Cross Country. Agora, as atividades na modalidade de ciclismo e a nova oficina de dança popular também terão apoio da prefeitura. “O financiamento da oficina de dança popular e do Mountain Bike é proveniente de emendas parlamentares dos vereadores de Jacarezinho”, explica James. As emendas vieram dos vereadores Nilton Stein, Luciane Alves e Betão da Curva.

O Parque também oferta oficinas em parceria com instituições privadas, como o Programa Musicou. Financiado pelo Grupo Maringá/Usina Jacarezinho e gerenciado pela Sustenidos Organização Social de Cultura em parceria com a UENP, o projeto Musicou, de educação musical, atende, atualmente e de forma gratuita, 48 alunos nas oficinas de canto/coral, percussão e violão.

A gerente regional do Musicou, Fabiola Formicola, fala sobre o incentivo à cultura. “O projeto visa ofertar acesso à cultura, promover possibilidades de aprendizagem musical, trocas, socialização e interações. O Musicou e os demais projetos oferecidos pela UENP garantem a possibilidade de fazer e viver a cultura no município de Jacarezinho e se unem na perspectiva de articular, potencializar e mobilizar a cultura local no território”, completa.

O Parque Universitário está localizado na Avenida Marciano de Barros, 700, no bairro Estação, em Jacarezinho, e fica aberto para visitas de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h. Já o horário de funcionamento do Museu de Arte e Cultura Popular é das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Para se inscrever nas oficinas basta acessar o formulário disponível AQUI.