A Prefeitura Municipal de Jacarezinho, liderada pelo prefeito Marcelo Palhares (PSD), anuncia um investimento significativo na qualidade de vida dos cidadãos com a substituição das lâmpadas da rede de iluminação pública da cidade por LED. Com o objetivo de proporcionar maior segurança e visibilidade durante a noite, a administração municipal lançou o Aviso de Licitação para a aquisição e instalação de luminárias modernas e eficientes nesta quarta-feira (dia 9).

O Processo n.º 3840/2023, que será conduzido através da Concorrência n.º 3/2023, tem como foco principal a melhoria da infraestrutura urbana, visando beneficiar todos os moradores de Jacarezinho. O edital, com um valor máximo de R$ 5.059.835,60, estabelece o critério de seleção do Menor Preço Global em regime de empreitada

O prefeito Marcelo Palhares reforça a importância desse investimento para o bem-estar da comunidade. “Uma iluminação pública eficiente vai além da estética das ruas e avenidas; ela garante a segurança dos cidadãos e contribui para a qualidade de vida de todos. Estamos comprometidos em tornar Jacarezinho um lugar mais iluminado e seguro para todos os seus habitantes”, pontua.

Essa é a segunda licitação que está sendo feita, já que na primeira, a empresa contratada não forneceu o objeto. Com essa iniciativa, a Prefeitura Municipal de Jacarezinho reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade, já que as novas luminárias consomem menos energia elétrica e menores custos de manutenção. Além disso, o bem-estar será distribuído a toda a população, demonstrando mais uma vez a dedicação dos gestores em promover melhorias significativas na infraestrutura urbana.

Os interessados podem acessar o edital completo no site oficial do município, [http://jacarezinho.pr.gov.br](http://jacarezinho.pr.gov.br), ou solicitar uma cópia ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, por meio do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3911-3018. Além disso, o edital também está disponível no site da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), sem qualquer custo para o solicitante.

A abertura e condução da licitação ocorrerão na Prefeitura Municipal de Jacarezinho, na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações, localizada na Rua Cel. Batista, 335.