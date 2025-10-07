No sábado, 4 de outubro, foi realizada mais uma edição do Programa Paraná Mais Viagem, iniciativa da Secretaria de Turismo do Paraná em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Jacarezinho. O projeto tem como objetivo fomentar o turismo regional, promovendo experiências culturais e de lazer que contribuem para o desenvolvimento econômico dos municípios envolvidos.

Nesta edição, o grupo de viajantes seguiu para o município de Pinhalão, participando do roteiro de Turismo Rural – Caminho dos Cafés das Mulheres do Norte Pioneiro. A atividade valoriza o trabalho das produtoras locais e destaca elementos culturais e tradicionais da região.

O vice-prefeito de Jacarezinho, Antonio Neto, esteve presente no momento da partida, acompanhando a ação e reforçando o apoio institucional ao programa.

A Prefeitura de Jacarezinho reconheceu o empenho da equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo na organização da atividade, que fortalece o turismo regional e aproxima a população da história e das riquezas do Norte Pioneiro.