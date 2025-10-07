A Polícia Militar do Paraná, iniciou nesta sexta-feira (3) a Operação Virtude, uma importante ação educativa e preventiva voltada à conscientização sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e o combate à violência doméstica e familiar.
A operação, que por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar se estenderá por diversas cidades do Norte Pioneiro, tem como objetivo promover o diálogo, a informação e o fortalecimento da rede de proteção voltada a grupos vulneráveis, especialmente idosos e vítimas de violência doméstica.
As palestras serão realizadas nas seguintes cidades e datas:
07/10 – Ibaiti
08/10 – Cambará
09/10 – Wenceslau Braz
10/10 – Carlópolis
13/10 – São José da Boa Vista
14/10 – Siqueira Campos
16/10 – Ribeirão Claro
17/10 – Santana do Itararé
20/10 – Jaboti
21/10 – Jacarezinho
23/10 – Salto do Itararé
Durante as atividades, equipes da Patrulha Maria da Penha e de Policiamento Comunitário irão abordar os direitos da pessoa idosa, os mecanismos de denúncia e proteção previstos em lei, e a importância da participação da sociedade na prevenção à violência doméstica.
A Operação Virtude tem caráter educativo e integrador, unindo esforços da Polícia Militar, órgãos públicos e entidades sociais para fortalecer as políticas de enfrentamento à violência e valorização da vida.
Segundo a corporação, ações como esta são fundamentais para estimular o respeito, a empatia e o compromisso comunitário, reforçando o papel da segurança pública também como agente de transformação social.