A Polícia Militar do Paraná, iniciou nesta sexta-feira (3) a Operação Virtude, uma importante ação educativa e preventiva voltada à conscientização sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e o combate à violência doméstica e familiar.

A operação, que por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar se estenderá por diversas cidades do Norte Pioneiro, tem como objetivo promover o diálogo, a informação e o fortalecimento da rede de proteção voltada a grupos vulneráveis, especialmente idosos e vítimas de violência doméstica.

As palestras serão realizadas nas seguintes cidades e datas:

07/10 – Ibaiti

08/10 – Cambará

09/10 – Wenceslau Braz

10/10 – Carlópolis

13/10 – São José da Boa Vista

14/10 – Siqueira Campos

16/10 – Ribeirão Claro

17/10 – Santana do Itararé

20/10 – Jaboti

21/10 – Jacarezinho

23/10 – Salto do Itararé

Durante as atividades, equipes da Patrulha Maria da Penha e de Policiamento Comunitário irão abordar os direitos da pessoa idosa, os mecanismos de denúncia e proteção previstos em lei, e a importância da participação da sociedade na prevenção à violência doméstica.

A Operação Virtude tem caráter educativo e integrador, unindo esforços da Polícia Militar, órgãos públicos e entidades sociais para fortalecer as políticas de enfrentamento à violência e valorização da vida.

Segundo a corporação, ações como esta são fundamentais para estimular o respeito, a empatia e o compromisso comunitário, reforçando o papel da segurança pública também como agente de transformação social.