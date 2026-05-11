Os policiais em diligência localizaram, na tarde de 10 de maio de 2026, um caminhão e uma carreta às margens da BR-153, próximo à entrada da Fazenda Curitiba, sentido Jacarezinho/Santo Antônio da Platina.

No local, foi identificado um caminhão Scania/R113 H 4X2 360 e um semirreboque SR/Randon SR CA. Após consulta, foi constatado que os veículos haviam sido tomados de assalto na BR-153, nas proximidades de Jacarezinho, com registro de boletim de ocorrência em Assis-SP.

Diante dos fatos, o caminhão e a carreta foram entregues na 12ª SDP para as providências cabíveis. O proprietário foi contactado e informado sobre os procedimentos na unidade policial. O veículo permaneceu preservado para perícia, conforme determinação do agente de polícia judiciária de plantão.