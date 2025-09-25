No dia 3 de outubro, Jacarezinho será palco da terceira etapa do Circuito Caminhos do Paraná, iniciativa que reúne cerca de 25 veículos de recreação entre trailers e motorhomes em um percurso pelos municípios da região turística de Angra Doce.

A programação inclui atividades culturais e educativas, como apresentações musicais e artísticas, feira gastronômica e de artesanato, além de palestras com foco em temas ambientais. O evento tem como objetivo promover o turismo regional e divulgar o estilo de vida dos caravanistas, que combinam mobilidade com contato direto com a natureza.

Durante o encontro, os visitantes poderão conhecer o interior dos veículos e conversar com os participantes da caravana. A ação será realizada em frente à Catedral de Jacarezinho, com início previsto para as 10h.

Mais informações e atualizações sobre o circuito estão disponíveis no perfil oficial do Instagram: @circuitocaminhos.