CONTRATO JARDIM PANORAMA JACAREZINHO-PR

Pessoal, acabo de assinar o contrato de pavimentação do Jardim Panorama junto a empresa vencedora da licitação! Após tantos anos de espera da comunidade o sonho do asfalto está há alguns dias de ter início!

Quero agradecer ao deputado Sandro Alex, que foi importantíssimo pela liberação do recurso junto ao governo do Estado, e ao governador Ratinho Júnior, que tem sempre olhado com muito carinho para nosso município.

Com contrato entre prefeitura e empresa vencedora da licitação devidamente assinado, é questão de dias para que as obras tenham início. Mais um compromisso de campanha honrado!