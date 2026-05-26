Na manhã desta sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Jacarezinho por meio da Secretaria Municipal de Saúde celebrou a formatura de 35 agentes do Programa Mais Saúde com Agente. A cerimônia marcou um momento importante para o município, reforçando o compromisso com uma saúde pública de qualidade e com profissionais cada vez mais preparados para transformar a vida da população.

O programa, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Conasems e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, visa ampliar a formação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, elevando a qualidade do atendimento à população.

A Prefeitura de Jacarezinho e à Secretaria Municipal de Saúde parabenizam os formandos do Programa Mais Saúde com Agente e a toda organização do evento pelo trabalho realizado. Vocês fortalecem o SUS e transformam vidas.