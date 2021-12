Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho foi contemplada com um caminhão pipa 0KM, doado ao Município pelo Governo do Paraná.

O veículo foi entregue em São José dos Pinhais e integra um programa do Governo de combate à seca. Os caminhões são multiuso, ou seja, podem ser utilizados em abastecimento de água, combate a incêndios, higienização de calçadas e ruas, e para ajudar na trafegabilidade das estradas rurais.