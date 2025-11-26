Jacarezinho dá mais um passo decisivo rumo ao objetivo de se tornar uma cidade 100% pavimentada. Já estão em andamento as obras de pavimentação e recape asfáltico em ruas atualmente com piso de pedras irregulares nos bairros Jardim São Luiz, Vila Rosa e no distrito de Marques dos Reis. O investimento total é de R$ 2.398.131,73, garantindo pavimentação completa em todas as vias contempladas.

A melhoria foi autorizada pelo Governo do Estado, por meio do secretário das Cidades, Guto Silva, a partir de uma emenda de R$ 2,3 milhões destinada ao município. A intervenção representa um avanço significativo para a mobilidade urbana, ampliando a segurança no trânsito, o conforto dos moradores e contribuindo para a valorização imobiliária dessas regiões.

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto agradecem ao governador Ratinho Junior pelo apoio contínuo e reforçaram que as obras fazem parte de um compromisso assumido com a população.

“Estamos trabalhando de forma permanente para melhorar as condições de deslocamento e fortalecer a infraestrutura urbana, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para nossa gente”, afirmou o prefeito.

O município também destaca o empenho das equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, representada por Fúlvio Boberg, e da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, representada por Rafael Ragulo, pelo avanço dos projetos e obras estruturantes.

Com mais este pacote de melhorias, Jacarezinho segue no caminho para se tornar referência em infraestrutura e mobilidade no Norte Pioneiro, aproximando-se cada vez mais da meta de pavimentação total.