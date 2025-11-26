No dia 24 de novembro, a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militares recebeu a visita do major QOBM Jeferson José Rossato, CRB2 do 2º Comando Regional de Bombeiros Militares (CRBM).

Durante a passagem pela unidade, o oficial foi condecorado com a medalha “Bombeiros do Norte Pioneiro”. A honraria foi instituída em 2024, em comemoração aos 25 anos do quartel de Santo Antônio da Platina (SAP).

O reconhecimento é destinado a militares, civis e empresas que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento da unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) na região do Norte Pioneiro. A iniciativa busca valorizar ações que fortalecem o crescimento institucional e o compromisso da corporação com a proteção da população.