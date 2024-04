A prefeitura de Jacarezinho foi a grande vencedora no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria “Cidade Empreendedora”, em premiação realizada na noite desta quinta-feira (18), em Curitiba.

Com a conquista, Jacarezinho está classificada para premiação em âmbito nacional, a ser realizada em Brasília nos próximos meses, em mais um evento que proporciona grande visibilidade ao município.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a conquista demonstra a efetividade do município em promover ações e programas que busquem o desenvolvimento de Jacarezinho e o estímulo ao empreendedorismo.

“Para nós é um grande orgulho, seja receber o prêmio, seja representar Jacarezinho. Mas claro que a satisfação maior é ter a convicção que estamos no caminho certo e que nossa gestão tem ações concretas e efetivas que estão melhorando a qualidade de vida da população em diferentes segmentos”, avalia.

“Desde o começo da gestão temos nos preocupado em desenvolver ações, sempre em parceria com o Sebrae, para estimular o empreendedorismo e consequentemente gerar emprego e renda. E temos resultados muito bons nesse quesito. Fica nosso agradecimento ao Odemir Capello e toda equipe do Sebrae assim como aos nossos secretários e toda nossa equipe de gestão envolvida nesse trabalho tão importante”, continua o prefeito.

É importante lembrar ainda que Jacarezinho participava do prêmio em outras duas categorias (Compras Governamentais e Governança Territorial, este último projeto de âmbito regional desenvolvido em parceria com a prefeitura de Siqueira Campos), porém a premiação veio na categoria mais aguardada pela importância social e econômica.

MOTIVOS

São diversos aspectos que fazem Jacarezinho ser o escolhido como Cidade Empreendedora em meio a centenas de outros municípios e iniciativas inscritas na premiação do Sebrae, que neste quesito reconhece medidas que incentivem a criação e a consolidação de um ambiente propício para negócios e o desenvolvimento de empreendimentos locais.

Da facilidade em abrir uma empresa, o que hoje acontece em questão de minutos em Jacarezinho, até estímulos e capacitações para empreendedores participarem de licitações públicas, a prefeitura tem diversas iniciativas que transformaram a realidade de dezenas e dezenas empreendedores locais.

O resultado, além da geração direta de emprego e renda, é o fortalecimento significativo da economia de Jacarezinho, com empresas locais se consolidando no mercado e se fortalecendo cada vez mais.