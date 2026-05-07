A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, na manhã desta quarta-feira (6), um adolescente de 12 anos que havia sido registrado como desaparecido em Rolândia, no norte do Paraná. A ação ocorreu no quilômetro 525 da BR-376, após alerta emitido pelo Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da corporação.

Por volta das 11h50, os agentes receberam informações sobre um veículo Chevrolet Onix preto, utilizado em transporte por aplicativo, que estaria levando o jovem em direção a Curitiba. Durante fiscalização de trânsito, uma equipe identificou o automóvel e realizou a abordagem. No interior, confirmaram a presença do adolescente.

O motorista relatou que acreditava transportar um passageiro maior de idade, já que o garoto havia afirmado ter 18 anos. O adolescente, por sua vez, confessou que planejava fugir de casa há cerca de uma semana e que já havia utilizado outros meios de transporte até chegar a Londrina, antes de embarcar no carro interceptado.

A família havia registrado boletim de ocorrência e informado às autoridades sobre mensagens preocupantes enviadas pelo jovem antes do desaparecimento. Após a confirmação da identidade, a PRF acionou o Conselho Tutelar e os familiares. O adolescente foi encaminhado para receber acompanhamento e aguardar o reencontro com os responsáveis.

Esse tipo de ocorrência reforça a importância da integração entre órgãos de segurança e serviços de transporte, além de destacar o papel da PRF na proteção de menores em situação de risco.