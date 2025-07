O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, participou nesta semana do SMART GOV ANCITI 2025, em Brasília, representando o município no Painel “Prefeitos do Futuro”. O encontro é promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI) e figura entre os mais importantes do país quando o assunto é inovação na gestão pública.

Durante o painel, que reuniu lideranças municipais, gestores públicos e especialistas, Palhares compartilhou a experiência de Jacarezinho no processo de transformação digital e destacou os próximos passos para consolidar o município como referência em tecnologia e inovação no interior do Paraná.

“A troca de experiências com outros prefeitos e especialistas é extremamente valiosa. Estamos trabalhando para que Jacarezinho, até 2035, se consolide como uma cidade ainda mais tecnológica, inovadora e sustentável. Já somos sede da maior feira de inovação do Norte Pioneiro, a Geniuscon, e fazemos parte do Sistema Regional de Inovação (SRI). Estamos investindo em infraestrutura, fomentando startups e buscando soluções que realmente impactem positivamente a vida da população. A cidade do futuro se constrói com ações do presente”, destacou Marcelo Palhares.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e proporcionou debates sobre políticas públicas, transformação digital, cidades conectadas, sustentabilidade e governança baseada em dados.