O período de matrículas na rede pública estadual do Paraná para o ano letivo de 2026 começa nesta quarta-feira (1º). O processo, organizado pela Secretaria estadual da Educação (Seed-PR), será realizado em três etapas e deve ser feito preferencialmente pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados.

A primeira etapa acontece de 1º a 15 de outubro e inclui a rematrícula de estudantes que já frequentam a rede estadual e permanecerão na mesma escola em 2026. Nesse mesmo período, ocorre o Processo Classificatório, destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar na Educação Profissional e aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio que pretendem continuar no Subsequente.

Também entre 1º e 29 de outubro novos estudantes vindos de outras redes, ex-alunos que desejam retornar ou aqueles que ainda não possuem CGM, devem atualizar seus dados cadastrais por meio do formulário disponível na Área do Aluno.

A segunda etapa será de 10 a 21 de novembro, com as matrículas no 6º ano do Ensino Fundamental para estudantes do 5º ano das redes municipais e na 1ª série do Ensino Médio para alunos que concluem o 9º ano.

Já a terceira etapa ocorrerá de 1º a 12 de dezembro, quando será possível solicitar transferência para uma instituição de preferência, diferente daquela em que o estudante esteve em 2025 ou da direcionada pela Secretaria. Nesse período, também poderão ser feitas novas tentativas de ingresso na 1ª série da Educação Profissional ou em um Curso Subsequente, além das matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Documentos necessários para a matrícula

A confirmação da vaga exige a apresentação dos documentos obrigatórios, que poderão ser anexados diretamente na plataforma no momento da matrícula ou entregues presencialmente na instituição de ensino a partir de janeiro de 2026. São exigidos:

comprovante de vacinação atualizado;

documento oficial de identificação do estudante (RG e CPF);

certidão de nascimento;

documento de identidade com foto do responsável legal, no caso de menores de idade;

comprovante de residência atualizado, emitido pela Copel ou Sanepar nos últimos dois meses.

Os estudantes que não forem aprovados em 2025 permanecerão automaticamente na instituição de origem, mas ainda assim é necessário que o responsável legal faça o procedimento de rematrícula.

Confira o calendário:

Rematrícula (alunos que permanecem na mesma escola): 1º a 15 de outubro

Inscrição para Educação Profissional (9º ano e 3º ano do Médio): 1º a 15 de outubro

Resultado do Processo Classificatório da Educação Profissional: 03 a 07 de novembro

Matrículas de alunos novos (5º ano municipal para 6º ano estadual, 9º ano para Ensino Médio: 10 a 21 de novembro

Vaga de preferência (mudança de escola na rede estadual ou particular) e matrículas na EJA: 1º a 12 de dezembro.

*com informações da AEN