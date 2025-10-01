Um episódio inusitado durante uma apresentação pública chamou atenção no último sábado (27). Um artista fantasiado de Fofão perdeu o equilíbrio ao tentar descer de um muro e acabou caindo sobre o telhado de uma oficina mecânica, surpreendendo quem acompanhava o evento.

A queda foi registrada em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que o dançarino quebra as telhas e despenca para dentro do imóvel, enquanto o público reage com gritos de espanto.

Minutos depois, o artista reapareceu, pulou novamente o muro e correu atrás da carreta do evento, aparentemente sem ferimentos.

Até agora, não há confirmação oficial sobre atendimento médico ao performer. Já o proprietário da oficina relatou danos no telhado e afirmou que ainda não foi procurado pela equipe responsável pela apresentação.

O caso continua repercutindo nas redes, onde internautas se dividem entre o tom cômico da cena e a preocupação com os riscos envolvidos.

https://www.instagram.com/reel/DPQ3kavjQUP/?igsh=MW14eHgycXgwdWMyYw==