A fé e a esperança continuam firmes entre os fiéis da Diocese de Jacarezinho. O Padre Leandro dos Santos Malaquias, de 27 anos, ferido em um grave acidente no Norte Pioneiro do Paraná, apresenta avanços consistentes em sua recuperação. Extubado com sucesso, o sacerdote já respira sem auxílio de aparelhos e permanece consciente, mesmo com limitações decorrentes da cirurgia torácica.

Após dias críticos na UTI, o mais recente boletim médico divulgado nesta quinta-feira (31) trouxe sinais claros de melhora. O sacerdote passou a noite com estabilidade clínica, apresentando apenas febre leve e demonstrando resposta positiva aos antibióticos administrados. A alimentação ainda é feita por sonda, mas os médicos preveem avanço para ingestão oral em breve.

Padre já respira sozinho e demonstra força na recuperação

Extubado na quarta-feira (30), Padre Leandro respira espontaneamente e sem a necessidade de ventilação mecânica. A voz permanece fraca, reflexo do tempo de intubação, mas melhora gradualmente. O pós-operatório está dentro do esperado, conforme destacam os profissionais que acompanham o caso.

