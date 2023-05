Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 7 anos, identificada como Maria Clara Rodrigues de Oliveira, que estava no GM/Corsa Classic, com placas de Tomazina-PR, que provocou um grave acidente na tarde de ontem (25), na PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de hoje (26) no Hospital Universitário de Londrina/PR.

A informação foi confirmada ao Portal Tá No Site pela secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão. Outra criança de 2 anos permanece internada em estado grave no Hospital Infantil de Londrina, e o motorista do Corsa, de 39 anos, cujo quadro clínico inspira cuidados, no Hospital Evangélico de Londrina. Os outros cinco passageiros do veículo já receberam alta médica.

Ainda de acordo com a secretária de Saúde, as vítimas moram na zona rural de Santo Antônio da Platina, próximo ao distrito de Monte Real.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 15h45 na altura do quilômetro 341 e envolveu três veículos. O Corsa transitava no sentido de Barra do Jacaré/PR para Santo Antônio da Platina/PR quando tentou ultrapassar um caminhão e colidiu com uma ambulância, com placas de Barra do Jacaré-PR, e em seguida com um GM/Captiva, com placas de Ponta Grossa- PR, que seguiam em sentido oposto.

No Corsa estavam o condutor, de 39 anos, e sete passageiros, de 43, 22, 20, 13, 7, 3 e 2 anos. Os passageiros foram socorridos por populares que passavam pelo local do acidente. O motorista, que não é habilitado, ficou preso nas ferragens do veículo e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

O condutor da ambulância, de 50 anos, não sofreu ferimentos. Não havia pacientes sendo transportados no momento do acidente.

O condutor da Captiva, de 53 anos, e a passageira, de 35 anos, também não se feriram.