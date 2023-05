Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma história dupla de amor. Um filho doou a medula e salvou a vida da mãe no interior de São Paulo.

Kelly Ortigosa foi diagnosticada com leucemia do tipo agressivo e o filho Marcio Ortigosa foi o único doador de medula óssea compatível!.

Felizmente, a cirurgia deu certo, Kelly está recuperada e diz que renasceu graças ao filho: “Gratidão em olhar para meu filho […] Ele nasceu de mim, mas eu renasci dele”, disse Kelly brincando com a inversão de papeis

A doação

A história de Kelly Ortigosa e Marcio Ortigosa Filho começou em 2014, quando ela recebeu o diagnóstico de leucemia pela primeira vez. Três anos depois, novos exames mostraram que o câncer tinha reaparecido.

Em 2014, Kelly descobriu que estava com leucemia mieloide aguda, um tipo muito agressivo da doença.

“Sempre fui muito ativa e fazia atividades físicas, mas em 2014, com exames de sangue de rotinha veio o resultado”, disse Kelly, que afirmou que sentia apenas “cansaço” na época.

A paulista fez o tratamento, seguindo cuidadosamente as prescrições médicas, mas três anos depois, em 2017, novos exames mostraram que o câncer estava de volta.

Segundo Kelly, ali começou a saga atrás de doadores compatíveis. Com os pais idosos e as irmãs incompatíveis, a surpresa veio do filho, então muito jovem, mas que poderia ser o doador.

Sem explicação

Marcio anda de mãos dadas com a mãe e conta com orgulho a história que fortaleceu a união entre os dois.

Segundo ele, todo o processo que envolve o transplante de medula óssea foi conduzido de uma forma tão humana que a angústia deles foi amenizada.

Mãe e filho ficaram no mesmo quarto, lembrou Marcio: “Não tem explicação”. “É todo um sentimento de gratidão.”