Uma perseguição policial terminou em tragédia neste sábado (25), em Jaboticabal. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto fugiram ao avistar uma viatura em patrulha por uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Durante a fuga, o condutor Alex R.S , de 35 anos perdeu o controle em uma curva, atropelou um homem que estava sentado em um banco de concreto e caiu. Alex morreu no local, segundo o Samu.

O passageiro da moto foi levado em estado grave para a UPA da cidade. O homem atingido no banco sofreu ferimentos na perna e também recebeu atendimento médico.

Imagens do acidente mostram o impacto da colisão. A ocorrência segue em investigação.

