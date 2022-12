Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A sede de pesquisas do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater), em Londrina, foi palco da 6ª edição do Cup das Mulheres. O evento foi realizado na segunda (5) e na terça (6) no Centro de Qualidade do Café e premiou os melhores grãos produzidos artesanalmente no Norte Pioneiro por mulheres da agricultura familiar.

Os 22 lotes que participaram do concurso foram avaliados por uma comissão de provadores do IDR-Paraná com base no protocolo da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês). As cafeicultoras ainda participaram de uma oficina de degustação. A ideia foi ampliar as discussões das etapas de processamento dos grãos depois que eles saem do campo.

Na categoria cereja descascado, a cafeicultora Claudionira Inocencia de Souza, de Tomazina, ficou com a primeira colocação. Fátima Aparecida da Cruz, de Joaquim Távora, foi a vencedora da categoria café natural. Márcia Cristina da Silva, também de Tomazina, obteve a primeira colocação na fermentação induzida. Já o café de Sirlene Soares Santos Souza, de Pinhalão, foi o mais votado pelo júri popular.