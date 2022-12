Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na tarde desta quarta-feira (7), em Santo Antônio da Platina/PR, um caminhão carregado com cigarro contrabandeado do Paraguai.

De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu a uma ordem de abordagem no km 43 da BR-153, no entroncamento com a PR-439, e empreendeu fuga pela rodovia federal, sentido Posto Chapadão. Em seguida, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé para uma região de mata.

Equipes da PRF e da Polícia Militar realizaram buscas no local, mas até a publicação da matéria o motorista não havia sido encontrado.

O caminhão tinha placas falsas e foi recolhido ao pátio da PRF em Santo Antônio da Platina