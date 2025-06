As mulheres paranaenses estão tendo menos filhos e cada vez mais tarde. É o que mostram os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE. A idade média de fecundidade no Paraná aumentou 1,4 anos em 12 anos – passando de 27 anos em 2010 para 28,4 anos em 2022.

O Estado segue uma tendência nacional, cuja média avançou de 26,8 para 28,1 anos no período, mas se destaca entre os estados do Sul como aquele em que as mulheres têm filhos mais cedo. Em Santa Catarina, a média é de 28,7 anos, e no Rio Grande do Sul, de 29 anos.

Outro indicativo dessa mudança no comportamento reprodutivo é o aumento do percentual de mulheres que não tiveram filhos. Em 2010, 9,5% das paranaenses entre 50 e 59 anos não eram mães. Doze anos depois, o índice subiu para 13%, em consonância com uma tendência observada em todo o País.

TAXA DE FECUNDIDADE – O levantamento do IBGE também apresenta dados sobre a Taxa de Fecundidade Total (TFT) do Paraná. O indicador, que estima o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da vida reprodutiva (dos 15 aos 49 anos), ficou em 1,55 filho por mulher – valor igual à média nacional. Em 2010, a taxa no Estado era de 1,74, o que evidencia uma queda em pouco mais de uma década.

O índice atual está bem abaixo do chamado nível de reposição populacional, estimado em 2,1 filhos por mulher – patamar necessário para manter o tamanho da população estável de uma geração para outra. Quando a fecundidade se mantém abaixo desse nível por longos períodos, a tendência é de envelhecimento e redução populacional, salvo em cenários de alta imigração ou reversão nas tendências demográficas.

Mesmo com o TFT em queda, o Paraná ainda apresenta uma taxa superior àquela registrada por estados como Rio Grande do Sul (1,44), Santa Catarina (1,51), São Paulo (1,39) e Rio de Janeiro (1,35), por exemplo. Já as TFT mais altas estão na região Norte, com Roraima (2,19) e Amazonas (2,08) liderando entre os estados brasileiros.

Outro dado que reforça a tendência de queda da fecundidade é o número médio de filhos que tiveram ao longo da vida mulheres de 50 a 59 anos. O número médio caiu de 2,9 em 2010 para 2,2 em 2022. Embora esse número não represente diretamente a taxa de fecundidade total, já que se refere a uma geração anterior, ele ajuda a ilustrar o ritmo da transformação demográfica em curso.

De acordo com o IBGE, as mudanças observadas refletem o impacto de fatores como a maior escolarização feminina, a inserção no mercado de trabalho, o amplo acesso a métodos contraceptivos e a mudanças nos projetos de vida das mulheres. O custo de vida e o desejo de estabilidade antes de ter filhos também influenciam essa nova realidade.

METODOLOGIA – O levantamento sobre fecundidade no Censo abrangeu mulheres a partir de 12 anos de idade e considerou o número de filhos nascidos vivos até 31 de julho de 2022, além da idade do último filho e da quantidade de filhos ainda vivos na data de referência. Os dados completos podem ser consultados nas planilhas do Sidra, o banco de dados do IBGE.