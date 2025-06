Nos dias frios de inverno, a busca pelo conforto térmico faz crescer o uso de aquecedores, chuveiros elétricos em potência máxima, entre outros equipamentos elétricos. É uma rotina da estação que exige cuidado e atenção, tanto no que diz respeito ao aumento pontual no consumo de energia, como nas ligações elétricas.

A orientação da Copel é que os clientes estejam atentos ao aumentar o uso de equipamentos elétricos em suas residências. O gerente da Divisão de Gestão da Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Copel, Fernando Bauer, destaca que o uso de equipamentos certificados, com selo de eficiência energética do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou do Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica (Procel), é o primeiro passo para buscar economia e segurança.

“São aparelhos que exigem menos energia e garantem o mesmo desempenho, ajudando a reduzir o impacto ambiental e o gasto doméstico”, explica.

No caso do uso de chuveiros elétricos e aquecedores, Bauer orienta que é importante evitar o uso prolongado dos equipamentos, reduzindo o tempo do banho e não utilizando a potência máxima de temperatura, que consome mais energia. Quando a temperatura está mais amena, a orientação é colocar o equipamento na posição “morno”.

“Quando falamos em aquecedor, da mesma forma, é importante utilizar por pequenos espaços de tempo, fazendo uso do timer para não precisar ficar ligado, por exemplo, a noite inteira”, reforça o gerente de Gestão da Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Copel.

SEGURANÇA – Com a tendência de uso de equipamentos com potências maiores nos dias mais frios, a segurança nas ligações elétricas é uma questão que deve ter atenção prioritária nas residências.

“É importante que o consumidor observe se as tomadas não estão apresentando algum aquecimento anormal, porque isso pode indicar um mau contato”, orienta Bauer. Nesses casos, é indicado procurar a assistência técnica do fabricante ou um eletricista particular para a verificação das instalações da residência. Convém lembrar que a Copel não realiza inspeções internas”.

Outro alerta deixado pelo especialista é não ligar muitos equipamentos na mesma tomada, com a utilização de extensões ou adaptadores, os chamados “benjamins”, principalmente os de alto consumo, como ferro de passar roupa e aquecedores. “São equipamentos que exigem mais da rede elétrica e podem provocar aquecimento anormal e causar algum dano maior”, alerta.

A atenção a esses detalhes ajuda a evitar problemas maiores. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o Paraná registrou, em 2024, 129 incêndios de origem elétrica.

Independentemente da época do ano, a troca das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED, bem como a realização de manutenções periódicas em geladeiras, observando como está a condição das borrachas, são fatores que também contribuem para o uso eficiente de energia.

DE OLHO NO CONSUMO – A Copel está trocando, em várias regiões do Paraná, os medidores de energia convencionais por medidores inteligentes. Quem já recebeu essa nova tecnologia pode acompanhar o consumo diário por meio do aplicativo da Copel. Esse acompanhamento permite identificar desperdícios, planejar melhor os gastos e até detectar variações anormais que possam indicar problemas elétricos internos.

Os consumidores que ainda não contam com a Rede Elétrica Inteligente, podem fazer a simulação do consumo no site da Copel. Basta acessar este link.

Dicas para economizar com energia elétrica no inverno:

– Utilizar equipamentos certificados com selo do Inmetro ou Procel.

– Evitar banhos prolongados e chuveiros em potência máxima.

– Fazer uso do timer em aquecedores.

– Utilizar ar-condicionado em temperatura próxima de 23 graus.

– Trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, que economizam e duram mais.

– Aproveitar a luz natural durante o dia para diminuir a necessidade de iluminação artificial.

Dicas de segurança:

– Não ligar muitos aparelhos na mesma tomada ou extensão.

– Verificar a capacidade do disjuntor e a qualidade da fiação elétrica.

Manter os aparelhos longe de materiais inflamáveis, como cortinas e roupas.

– Não esquecer de desligar os equipamentos após o uso.

– Atenção ao executar consertos em instalações elétricas quando o chão estiver úmido ou molhado. Com água, o risco de choque é muito maior.