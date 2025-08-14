Na de ontem, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 10,850 quilos de crack e na prisão de um homem adulto em Guapirama.

De acordo com informações oficiais, as equipes foram acionadas pela PRF para abordar um veículo suspeito de transportar entorpecentes. A abordagem foi realizada com apoio de policiais militares, e, após uma busca minuciosa, os agentes localizaram a droga escondida na longarina do veículo.

O condutor foi detido no local, e tanto o automóvel quanto o entorpecente foram apreendidos. Todo o material, junto com o suspeito, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para as providências cabíveis.

A ação é parte dos esforços integrados das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região.