Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h50, no quilômetro 22 da BR-369, no trevo de acesso à PR-431, no município de Cambará, norte do Paraná.

Segundo informações colhidas no local, um caminhão-baú VW Constellation, com placas de Rancharia (SP), trafegava no sentido Jacarezinho pela PR-431 e, ao acessar o trevo para adentrar a BR-369, colidiu com um caminhão Scania vermelho, emplacado em Ponta Grossa (PR), que seguia pela BR-369 no sentido Cambará–Andirá.

Com o impacto da batida, o caminhão-baú acabou tombando. Apesar do susto, ninguém ficou ferido ambos os veículos eram ocupados apenas pelos motoristas, que saíram ilesos.

A ocorrência resultou apenas em danos materiais. Equipes da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para realizar a sinalização, o atendimento aos condutores e o destombamento dos veículos.

