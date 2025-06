Furto em estabelecimento comercial

Durante a madrugada do dia 25 de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto qualificado em um comércio de joias no município de Pinhalão/PR. No local, foi constatado o arrombamento da porta de vidro e a subtração de diversas peças confeccionadas em prata, como brincos, pulseiras, correntes e anéis. Objetos como equipamentos eletrônicos e dinheiro não foram levados. Um martelo foi apreendido nas proximidades, possivelmente utilizado para permitir o acesso ao interior do estabelecimento.

Prisões e apreensões relacionadas

Após o registro da ocorrência, a Polícia Militar intensificou diligências com apoio de diferentes equipes, inclusive de municípios vizinhos. Informações repassadas anonimamente auxiliaram na identificação de suspeitos, e em pontos distintos foram localizados itens que os conectam aos crimes, como vestimentas semelhantes às usadas durante o furto. Também foi encontrada uma motocicleta com sinal identificador suprimido, a qual foi apreendida.

Durante patrulhamento no município de Ibaiti, em local conhecido por movimentação de tráfico de drogas, foram abordados dois adolescentes em posse de entorpecentes e diversas joias. Os indivíduos confirmaram que os objetos eram provenientes do furto ocorrido em Pinhalão, e relataram envolvimento de outros suspeitos na tentativa de venda dos itens.

Objetos recuperados e materiais apreendidos

Entre os itens localizados e apreendidos pelas equipes policiais estão:

*Diversas joias em prata e ouro reconhecidas pela vítima;

* 5,2 gramas de substância análoga à maconha;

* 01 motocicleta com sinal identificador parcialmente suprimido;

* 01 celular;

* 01 martelo possivelmente utilizado no arrombamento.

As ações integradas da Polícia Militar com o apoio da Polícia Civil resultaram em avanços significativos nas investigações, com a recuperação de parte dos bens subtraídos e a apreensão de indivíduos envolvidos com o furto e com o tráfico de entorpecentes.