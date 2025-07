Um caminhão carregado com suportes de ferro tombou na manhã desta segunda-feira (30) no km 37 da BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR. O veículo, pertencente à empresa Transburg, de Ponta Grossa, seguia de Jaguariaíva/PR com destino a Jaboatão dos Guararapes/PE quando o motorista dormiu ao volante e tombou.

A equipe de resgate da EPR Litoral Pioneiro foi acionada e chegou ao local do acidente às 6h30. Anderson Júnior Ferreira apresentava um ferimento na região frontal e diversas escoriações, mas estava consciente e orientado.

O caminhoneiro foi encaminhado ao pronto-socorro às 7h10, onde passou por suturas e outros procedimentos médicos.