A Polícia Militar realizou no domingo (29) a prisão de um homem acusado de estupro de vulnerável em Ribeirão Claro/PR. O cumprimento do mandado, baseado no artigo 217-A do Código Penal, aconteceu após uma operação de busca na zona rural do município.

A ação aconteceu por volta das 15h10, quando equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento nas imediações da residência do acusado.

Após monitoramento e diligências, o homem foi localizado e detido pelos policiais, que já estavam de posse das informações sobre o mandado judicial.

Encaminhamento médico e procedimentos legais

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à cidade de Carlópolis/PR, onde passou por exame de corpo de delito, conforme exigido pelos protocolos legais. Em seguida, foi levado ao Departamento Penitenciário (DEPEN), em Ibaiti/PR, onde permanece sob custódia e à disposição da Justiça.