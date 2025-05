Na noite desta terça-feira (27), um grave acidente no Km 154 da BR-153, entre Ibaiti e Ventania, mobilizou equipes de resgate. O acidente envolveu uma carreta Volvo, que tombou às margens da rodovia, deixando um ocupante gravemente ferido e preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Ibaiti, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizou uma operação ágil e precisa para resgatar a vítima. Após o desencarceramento, o ferido recebeu atendimento médico emergencial e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e iniciou os trabalhos de investigação para determinar as causas do acidente. A BR-153, conhecida por seu fluxo intenso e trechos sinuosos, registra incidentes frequentes, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.