A Polícia Militar de Bandeirantes e Andirá iniciou nesta semana, de 27 a 30 de Maio de 2025, O Projeto de Visitas Comunitárias aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEis) dos respectivos municípios, com o objetivo de aproximar a PM das crianças e funcionários, com visitas de caráter lúdico, educativo e institucional.

As visitas contemplaram a apresentação dos policiais às crianças, a exposição de viatura (de forma segura e supervisionada pelos profissionais de educação); conversa sobre segurança e cidadania com vocabulário adequado a idade das crianças e registro fotográfico com autorização dos Centros de Educação.

O propósito é contribuir para a formação cidadã das crianças, ao mesmo tempo em que fortalece a imagem da Polícia Militar como parceira da sociedade e promotora da paz social.

Destaca-se que a iniciativa partiu do Coordenador Operacional da 2ª Companhia de Polícia Militar de Bandeirantes, Aspirante a Oficial PM Spolador, mas conta com a ação de todos os policiais militares que trabalham nesses municípios e se engajaram na missão.